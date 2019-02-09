شكرا لقرائتكم هازارد واثق من تكوين شراكة هجومية مع هيغوايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يثق إيدن هازارد صانع لعب تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أنه يستطيع تكوين شراكة قوية مع المهاجم الجديد غونزالو هيغوايين بعد لعب مباراتين معا.
وانضم هيغوايين إلى تشيلسي الشهر الماضي وأحرز المهاجم الأرجنتيني هدفين في الفوز 5-صفر على هدرسفيلد متذيل ترتيب الدوري الممتاز.
وقال هازارد، الذي أحرز هدفين أيضا في هذه المباراة، إنه يستمتع بالفعل باللعب إلى جوار مهاجم ريال مدريد ونابولي السابق.
ونقلت صحيفة "ذا تايمز" عن هيغوايين قوله قبل مواجهة مانشستر سيتي في مباراة قمة يوم الأحد: خضت مباراتين فقط مع هيغوايين وأعرف أن بوسعنا تشكيل شراكة قوية وليس معه فقط بل مع باقي المهاجمين والجناح الآخر. صحيح أن تشيلسي لا يتوقف على هيغوايين وهازارد. هناك 25 لاعبا لكن هيغوايين مهاجم رائع.
ويعتقد هازارد أن تشيلسي يتأقلم بشكل تدريجي مع الأسلوب الخططي للمدرب ماوريسيو ساري الذي يعتمد على الاستحواذ بينما كان المدرب السابق أنطونيو كونتي يحب الاعتماد بشكل أكبر على الهجمات المرتدة.
وقال هازارد: أحيانا نستحوذ على الكرة لفترة وأدرك أن الجماهير تريدنا أن نتقدم إلى الأمام بشكل مباشر لكن هذا جزء من كرة القدم. ونحن لا نزال نتعلم أسلوبه ونحن نؤدي بشكل جيد. أحب هذا الأسلوب في كرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد واثق من تكوين شراكة هجومية مع هيغوايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.