شكرا لقرائتكم هازارد واثق من تكوين شراكة هجومية مع هيغوايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يثق إيدن هازارد صانع لعب تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أنه يستطيع تكوين شراكة قوية مع المهاجم الجديد غونزالو هيغوايين بعد لعب مباراتين معا.

وانضم هيغوايين إلى تشيلسي الشهر الماضي وأحرز المهاجم الأرجنتيني هدفين في الفوز 5-صفر على هدرسفيلد متذيل ترتيب الدوري الممتاز.

وقال هازارد، الذي أحرز هدفين أيضا في هذه المباراة، إنه يستمتع بالفعل باللعب إلى جوار مهاجم ريال مدريد ونابولي السابق.

ونقلت صحيفة "ذا تايمز" عن هيغوايين قوله قبل مواجهة مانشستر سيتي في مباراة قمة يوم الأحد: خضت مباراتين فقط مع هيغوايين وأعرف أن بوسعنا تشكيل شراكة قوية وليس معه فقط بل مع باقي المهاجمين والجناح الآخر. صحيح أن تشيلسي لا يتوقف على هيغوايين وهازارد. هناك 25 لاعبا لكن هيغوايين مهاجم رائع.

ويعتقد هازارد أن تشيلسي يتأقلم بشكل تدريجي مع الأسلوب الخططي للمدرب ماوريسيو ساري الذي يعتمد على الاستحواذ بينما كان المدرب السابق أنطونيو كونتي يحب الاعتماد بشكل أكبر على الهجمات المرتدة.

وقال هازارد: أحيانا نستحوذ على الكرة لفترة وأدرك أن الجماهير تريدنا أن نتقدم إلى الأمام بشكل مباشر لكن هذا جزء من كرة القدم. ونحن لا نزال نتعلم أسلوبه ونحن نؤدي بشكل جيد. أحب هذا الأسلوب في كرة القدم.