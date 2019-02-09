شكرا لقرائتكم هامان ينتقد ليفاندوفسكي.. ويتوقع تأهل بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد ديتمار هامان نجم كرة القدم الألماني الدولي السابق انتقاداته للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ الألماني ومتوقعاً تجاوز الأخير لليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وقال هامان : أتمسك برأيي بأن ليفاندوفسكي في الشهور الماضية لم يعد كما كان في الماضي. وقبل شهور قليلة ، نصح هامان ناديه السابق ببيع ليفاندوفسكي، الذي أصبح مشكلة للفريق خاصة وأنه لا يؤدي بشكل جيد عندما يفشل في هز الشباك.

وقال هامان : أصبح ليفاندوفسكي في الثلاثين من عمره الآن. إلى أي مدى سيواصل تسجيل الأهداف ، لا أعلم. قد يواجه بايرن مشكلة في إيجاد مهاجم متميز... هناك نقص في المهاجمين المتميزين بأوروبا والعالم حاليا.

وعن المواجهة المرتقبة مع ليفربول الإنجليزي في 19 فبراير الحالي بالدور الثاني لدوري الأبطال الأوروبي ،يرى هامان الذي لعب لليفربول أيضا في الماضي أن فرص بايرن تبدو جيدة في العبور لدور الثمانية. وقال هامان : أرى أن بايرن لديه فرص جيدة بالفعل لاجتياز عقبة ليفربول.