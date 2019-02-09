شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يتعادل أمام النجوم سلبيا فى شوط متكافئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الزمالك والنجوم بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى .

وقد مرت الدقائق الأولى عبارة عن جس نبض بين الفريقين ولم تسنح هجمات خطرة على حارسى المرمى ، وأن امتلك لاعبو النجوم منطقة وسط الملعب ومثل صلاح أمين مهاجم الفريق خطورة على محمود جنش حارس الزمالك .

وفى الدقيقة 17 حاول الزمالك الضغط وامتلاك منطقة المناورات بفضل تحركات يوسف أوباما وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن ، إلا أن لاعبو النجوم مالوا للدفاع والتصدى للعديد من الهجمات .

وفى الدقيقة 26 ينفرد إبراهيم حسن بعصام الحضرى حارس النجوم من ناحية اليمين بعد تمريرة سحرية من أوباما إلا أن إبراهيم حسن وضعها خارج المرمى .

وفى الدقيقة 41 سدد صلاح أمين كرة قوية خارج مرمى الزمالك ، وفى الدقيقة 44 احتسب محمد عادل ضربة حرة مباشرة للزمالك لعبها فرجانى ساسى مرت فوق قائم النجوم .

وقد بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام

خط الوسط: فرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد

خط الهجوم: خالد بوطيب وعمر السعيد.

أما النجوم فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين

خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام

خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين