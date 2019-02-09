- 1/30
- 2/30
- 3/30
- 4/30
- 5/30
- 6/30
- 7/30
- 8/30
- 9/30
- 10/30
- 11/30
- 12/30
- 13/30
- 14/30
- 15/30
- 16/30
- 17/30
- 18/30
- 19/30
- 20/30
- 21/30
- 22/30
- 23/30
- 24/30
- 25/30
- 26/30
- 27/30
- 28/30
- 29/30
- 30/30
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور الزمالك للحضري: إلعب يا جدو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردد جمهورالزمالك، هتافات مضادة لعصام الحضري حارس النجوم، قائلين:"إلعب يا جدو"، في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين علي استاد بتروسبورت، في الجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز.
فيما ردد جمهور النجوم هتافات للحضري من أجل تحفيزه بعد هتافات جمهور الزمالك قبل أن تحدث مشادات لفظية بين جمهور الفريقين بعد ذلك.
وتشير النتيجة بعد مرور 30 دقيقة من عمر اللقاء التعادل السلبى بين الفريقين .
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. جمهور الزمالك للحضري: إلعب يا جدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.