صور.. 30 دقيقة .. الزمالك يضغط والنجوم يستبسل والتعادل السلبى يخيم على اللقاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك والنجوم ومازال التعادل السلبى يخيم على المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى .
وقد حاول الزمالك الضغط وامتلاك منطقة المناورات بفضل تحركات يوسف اوباما وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن ، إلا أن لاعبو النجوم مالوا للدفاع والتصدى للعديد من الهجمات .
وفى الدقيقة 26 ينفرد إبراهيم حسن بعصام الحضرى حارس النجوم من ناحية اليمين بعد تمريرة سحرية من أوباما إلا أن إبراهيم حسن وضعها خارج المرمى .
وقد بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام
خط الوسط: فرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد
خط الهجوم: خالد بوطيب وعمر السعيد.
أما النجوم فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: عصام الحضري
خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين
خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام
خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين
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