15 دقيقة .. الزمالك والنجوم 0/0

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك والنجوم بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى . وقد مرت الدقائق عبارة عن جس نبض بين الفريقين ولم تسنح هجمات خطرة على حارسى المرمى ، وأن امتلك لاعبو النجوم منطقة وسط الملعب ومثل صلاح أمين مهاجم الفريق خطورة على محمود جنش حارس الزمالك . وقد بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام خط الوسط: فرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد خط الهجوم: خالد بوطيب وعمر السعيد. أما النجوم فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: عصام الحضري خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين

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