أول رد فعل من "بيراميدز" بعد قرار الجبلاية.. وتعليق مُبهر من "أبو تريكة" على بيان الأهلي

كتب: ضياء السقا

رحب نادي بيراميدز بقرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بتأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري، التي كان محددا لها يوم 28 فبراير الجاري، إلى موعد آخر بعد قمة المارد الأحمر والزمالك، المقرر لها 30 مارس.

وقال أحمد حسن، المستشار الرياضي لبيراميدز في تصريحات إعلامية: "أعتقد أن القرار مناسب وخاصة أنه لبى طلب النادي بتأجيل المباراة، ولكن يجب إقامتها بعد مباراة الأهلي والزمالك يوم 30 مارس المقبل"

وأضاف الصقر: "لم نطلب سوى حقنا ولا نريد سوى تكافؤ الفرص وهو ما أدركه اتحاد الكرة ببيانه، ولم نثر أي أزمة بخصوص العديد من الأمور فعندما اعترضنا على قرارات تحكيمية لجأنا للحكام الأجانب على نفقتنا كما أنه عندما تم طرح أزمة المؤجلات اقترحنا أكثر من حل".

وكانت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، قد أجلت المباراة، بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز.

وشدد الموقع الرسمي للجبلاية على أن اللجنة قررت إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي) وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة.

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ويأتي ذلك بعد اجتماع مجلس إدارة الأهلي الطارئ، السبت، والذي أعلن فيه التمسك الكامل بأداء مباريات النادي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب.

كما أكد المجلس رفضه القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية.

وأشار المجلس إلى أنه إذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف آخر؛ ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم، فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع المارد الأحمر في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه.

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تريكة يعلق على قرارات الأهلي

من ناحية أخرى، أشاد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والمنتخب السابق، بقرارات مجلس إدارة القلعة الحمراء، قائلا في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "دائمًا الأهلي كبير برجاله وقرارته.. الأهلي فوق الجميع".