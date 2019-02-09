ريال مدريد يحسم ديربي العاصمة الإسبانية ويقتنص وصافة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حسم فريق ريال مدريد مباراته أمام اتليتكو مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالدوري الإسباني.

وتقدم كاسيميرو بالهدف الأول لفريق ريال مدريد، مع حلول الدقيقة 16، قبل أن يتمكن أنطوان جريزمان من معادلة النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 25.

وعاد ريال مدريد ليتقدم مجددا في الدقيقة 42 عن طريق سيرجيو راموس من ركلة جزاء، ليسجل بعدها جاريث بيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 74.

وشهدت المباراة بطاقة حمراء، بعدما أشهرها الحكم في وجه توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد في الدقيقة 80.

وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وخلفه أتليتكو مدريد برصيد 44 نقطة.