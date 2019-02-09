الأهلي: نرحب بتأجيل مواجهة بيراميدز.. ولا أحد يتدخل في قراراتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، على قرار اتحاد الكرة، بتأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز، والذي كان مقررا لها 28 فبراير الجاري.

وقال فؤاد في تصريحات لمراسل الخليج 365"الأهلي يرحب بقرار اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة بيراميدز، الأهلي كان قد طلب في البند 6 من بيانه بعدم استبدال المباراة".

وكان مجلس الأهلي أصدر بيانا في وقت سابق اليوم السبت، تضمن 8 قرارات بشأن المباراة واجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الأخير مع رؤساء الأندية.

وتابع شريف "الأهلي يرفض خوض أي مباراة يوم 28 فبراير، سواء في الدوري أو الكأس، بدلا من مواجهة بيراميدز التي تم تأجيلها".

وواصل "ليس لدينا أي مشكلة مع الزمالك وبيراميدز، من وجهة نظري بيراميدز يبحث عن حقوقه ويريد أن يكون هناك تكافؤ فرص، لكن لا أدري ما الذي أقحم نادي الزمالك في المشكلة".

وشدد على أن الأهلي من حقه أيضا البحث عن مصلحته لأنه أكثر المتضررين من جدول الدوري، مضيفا "نلعب مباراة كل 72 ساعة، خضنا 37 مباراة حتى الآن، فين حين لعب الزمالك وبيراميدز مباريات أقل منا".

وواصل المتحدث باسم مجلس الأهلي "نحن ملتزمون بالضوابط والجدول الذي تم إرساله إلينا في يناير الماضي، ومستمرون في موقفنا بعيدا عن حديث البعض بأن الأهلي قد يتعرض لضغوط".