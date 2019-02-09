الدوري الإسباني: الريال يضرب أتلتيكو في عقر داره

اقتنص فريق ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم من مضيفه أتلتيكو مدريد بعد أن فاز عليه 3-1 اليوم السبت، في “ديربي” مدريد ضمن الجولة 23 للمسابقة.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها فاز خيتافي على ضيفه سيلتا فيغو 3-1.

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو، تغلب الريال على أتلتيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني متأخراً بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر ومتفوقاً بنقطة واحدة على أتلتيكو الذي تراجع للمركز الثالث.

وقد ينجح برشلونة في توسيع الفارق مع الريال في الصدارة إذا تغلب على مضيفه أتلتيك بلباو غداً الأحد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف حيث تقدم البرازيلي كاسيميرو بهدف للملكي في الدقيقة 16 ثم تعادل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لأتلتيكو في الدقيقة 25 قبل أن يسجل سيرجيو راموس الهدف الثاني للريال في الدقيقة 42 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني أحرز الجناح الويلزي غاريث بيل الهدف الثالث للنادي الملكي في الدقيقة 75.

وأنهى أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توماس تييي بارتي في الدقيقة 80.

وحقق ريال مدريد فوزه الخامس على التوالي فيما تعرض أتلتيكو للهزيمة الثانية على التوالي.