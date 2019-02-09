شاهد.. ليفربول يكتسح بورنموث بثلاثية ومحمد صلاح يسجل

اكتسح فريق ليفربول ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ستاد انفيلد، في إطار الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي.
سجل ساديو ماني الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 24، ثم عزز فينالدوم بهدف ثان أكثر من رائع في الدقيقة 34، فيما اختتم محمد صلاح بثالث أهداف ليفربول في اللقاءفي الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني.
بدأ اللقاء حماسيًا من جانب فريق بورنموث وكاد أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد تسديدة قوية تصدى لها إيدسون حارس مرمي ليفربول.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سدد محمد صلاح الكرة بشكل رائع
ومع بداية الشوط الثاني سجل محمد صلاح هدف من تسديدة رائعة في الدقيقة 47.
وفي الدقيقة 75 حرمت العارضة محمد صلاح من هدف رائع بعد تصويبة قوية لكنها اصطدمت بها، ويكتفي بورنموث بثلاثية نظيفة.
بهذه النتيجة يواصل ليفربول تصدره لبطولة الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، يما يحل مانشستر سيتي وصيفًا برصيد 62 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز العاشر برصيد 33 نقطة
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