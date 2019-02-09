- 1/2
- 2/2
تمكن نادي الوحدة بقيادو مديره الفني المصري أحمد حسام ميدو من الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة عشر من عمر دوري كاس الامير محمدبن سلمان للمحترفين.
تقدم فريق الرائد في الدقيقة 11 عن طريق أحمد حمدون، قبل أن يتمكن الوحدة من العودة بثلاثة أهداف عن طريق ريناتو شافيز
واختتم ماركوس جوليرمي أهداف المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة إلى 31 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 23 بالمركز العاشر.
شاهد الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الوحدة يفوز على الرائد في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.