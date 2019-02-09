شاهد.. ريال مدريد يتقدم بثنائية على أتليتكو مدريد في ديربي العاصمة

أنهى ريال مدريد الشوط الأول متفوقًا على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف في ديربي العاصمة، على ستاد واندا ميتروبوليتانو، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.
بادر ريال مدريد بالتسجيل عن طريق البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة16، مقصية رائعة بعد ضربة ركنية.
فيما أحرز هدف التعادل لأتليتكو مدريد أنطوان جريزمان في الدقيقة 25 بعد انفراد بالمرمي، ليسددها من بين أقدام حارس مرمي
ثم تقدم ريال مدريد من جديد بهدف ثان لسيرجيو راموس ركلة جزاء في الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول.
يدخل اللقاء فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل اتليتكو مدريد وصافة الدوري برصيد 44 نقطة.
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