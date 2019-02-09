ليفربول يستعيد الصدارة بثلاثية نظيفة في شباك بورنموث

نجح ليفربول في الفوز على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت اليوم السبت، على ملعب آنفيلد رود، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز أهداف ليفربول ساديو ماني وفينالدوم ومحمد صلاح في الدقائق 24 و34 و48.



ورفع رصيد ليفربول إلى 65 نقطة، ليستعيد صدارة جدول الترتيب من مانشستر سيتي صاحب الـ62 نقطة، بينما توقف رصيد بورنموث عند 33 نقطة في المركز الـ11.



بدأ بورنموث المباراة سريعًا عن طريقة انطلاقة من فريزر من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثانية، وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس أليسون أخرجها بنجاح.



وكانت أول محاولة لليفربول في الدقيقة العاشرة، من انطلاقة لمحمد صلاح على الجبهة اليمنى، وسدد بيسراه ولكنها ذهبت بعيدة عن المرمى.



وعاد صلاح للظهورة مرة أخرى في الدقيقة 13، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها اصطدمت بدفاع بورنموث، وذهبت سهلة ليد الحارس بوروك.



وأحرز ليفربول أول أهدافه في الدقيقة 24، بعد عرضية من جيمس ميلنر من الجهة اليمنى للسنغالي ساديو ماني، الذي حولها برأسه بشكل رائع في شباك بورنموث.



وفي الدقيقة 32، أرسل جويل ماتيب تمريرة طويلة خلف المدافعين، ولكن فيرمينو فشل في استلام الكرة لتذهب سهلة في يد الحارس.



وأحرز فينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 34، بعد تمريرة من روبرتسون، ليتسلم فينالدوم الكرة داخل منطقة الجزاء، ويضعها من فوق حارس المرمى.



وفي الدقيقة 45، سدد صلاح كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن الحارس بوروك تمكن من التصدي لها بنجاح وأخرجها لركنية.



ومع بداية الشوط الثاني، ومن أول محاولة على المرمى، تمكن ليفربول من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 48، عن طريق صلاح، بعد تمريرة بالكعب من فيرمينو، ليسددها المصري على يمين الحارس.



وفي الدقيقة 56، أضاع ماني فرصة الهدف الرابع، وذلك بعد عرضية من فينالدوم إلى ماني الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ولكنه حولها برأسه بجانب القائم الأيسر لبورنموث.



أول محاولة لبورنموث في الشوط الثاني كانت عن طريق البديل موسيت في الدقيقة 74 فور نزوله، ولكنه سدد الكرة بجواء قائم الحارس البرازيلي أليسون.



وفي الدقيقة 76، منعت العارضة محمد صلاح من إحراز الهدف الثاني له والرابع لفريقه، بعد عدة تمريرات بينه وبين فيرمينو، لينفرد صلاح ويسدد بقوة ولكن الكرة تصطدم بالعارضة.



وعاد موسيت للظهور مرة أخرى في الدقيقة 78، بعد تمريرة من فريزر، ليسددها موسيت بقوة من الجبهة اليمنى، ولكن أليسون يخرجها لضربة ركنية.



وحتى نهاية المباراة حافظ ليفربول على تقدمه وشباكه النظيفة، ليعود إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مرة أخرى في انتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي.



المصدر: موقع كورة