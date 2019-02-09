اونلاين | يلا شوت الان On Sport الدوري المصري| الزمالك ضد نجوم المستقبل Zamalek يوتيوب كورة أونلاين مباشرة

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مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر

بث مباشر مباشر مباراة الزمالك والنجوم يلا شوت، ويحاول نادي الزمالك خلال هذا اللقاء الحفاظ على فارق الصدارة الذي يفرقه عن الاهلي وبيراميدز بالفوز في هذه المباراة، حيث يحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة في الدوري المصري بفارق ثلاثة نقاط عن بيراميدز الذي لعب 21 مباراة، وبفارق ست نقاط عن الأهلي الذي لعب 18 مباراة، وكان أخرها يوم أمس وفاز على الحرس بهدف نظيف.