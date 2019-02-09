اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 9 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 9 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مشاهدة مباراة ريال مدريد ومضيفه أتلتيكو على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في بث مباشر ضمن أهم مباريات المرحلة 23 من الدوري الإسباني، فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة مرتقبة بقوة خصوصاً بعد السقوط المفاجئ للأتليتي في الجولة الماضية على أرض ريال بيتيس (0-1) ما سمح لبرشلونة في تعزيز الفارق في الصدارة إلى ست نقاط.
خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.
ويمكن مشاهدة المباراة، على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الساعة 5:15 مساءً على قنوات "بي إن سبورت 2"، و "بي إن سبورت 3".
ويملك أتلتيكو مدريد 44 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، في حين حصد ريال مدريد 42 نقطة، ويحتل المركز الثالث، علمًا بأن الفريقين تعادلا سلبيًا في الدور الأول.
ويمكن مشاهدة البث المباشر من هنـــــا:
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