اونلاين | بث مباشر ليفربول ضد بورنموث بث مباشر الان .. صلاح يسجل

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بث مباشر ليفربول ضد بورنموث بث مباشر الان .. صلاح يسجل يقدم "الخليج 365 الرياضي"، خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في إطار مباريات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. بث مباشر ليفربول ضد بورنموث بث مباشر الان .. صلاح يسجل ويمكن مشاهدة المباراة، على أرضية ملعب "أنفيلد" الساعة 5:00 مساءً على قنوات "بي إن سبورت 2". بث مباشر ليفربول ضد بورنموث بث مباشر الان .. صلاح يسجل ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 62 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف، والذي خاض مباراة زائدة عن الريدز، فيما يأتي بورنموث في المركز العاشر بـ33 نقطة. بث مباشر ليفربول ضد بورنموث بث مباشر الان .. صلاح يسجل ويمكن مشاهدة البث المباشر من هنـــــا:

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