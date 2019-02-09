اونلاين | رابط ZAMALEK بث مباشر.. مباراة الزمالك والنجوم في الدوري اليوم السبت 9 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط ZAMALEK بث مباشر.. مباراة الزمالك والنجوم في الدوري اليوم السبت 9 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الخليج 365 سبورت"، خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك أمام فريق النجوم ضمن اللقاء الذي يجمع الفريقين في الأسبوع الحادي والعشرون للدوري الممتاز.



- موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والنجوم اليوم السبت والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الزمالك والنجوم في الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس بحضور 5 آلاف مشجع وفقا للموافقات الأمنية، وتنقلها قنوات النيل الرياضة، وأون سبورت.

وستذيع "الخليج 365" البث المباشر لمباراة الزمالك والنجوم على الهواء مباشرة، في إطار تقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة.



- تشكيل الزمالك في مباراة اليوم سيكون كالتالي.

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كرستان جروس على التشكيل الذي يخوض به المواجهة والذي سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: محمود الونش- محمود علاء - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة

خط الوسط: محمود عبدالعزيز - فرجاني ساسي - يوسف اوباما- إبراهيم حسن - حميد أحداد

خط الهجوم: عمر السعيد

- يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الأول لجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، ويأمل في حصد الثلاث نقاط لمواصلة الانتصارات المحلية والحافظ علي صدارة الدوري، مع رغبته في الثأر من هزيمة الدور الأول للدوري، أمام فريق النجوم بهدف للاشيء للمهاجم صلاح أمين.

بينما يأمل النجوم في تحقيق إنجاز تاريخي حال تغلبه على الزمالك ذهابا وإيابا في المسابقة، لاسيما أنه يخوض التجربة الأولى له في الدوري الممتاز بعد صعوده من المظاليم، ويأتي النجوم قبل لقاء اليوم في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والنجوم في الدوري.