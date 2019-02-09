اونلاين | رابط yalla shoot كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر| مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد الي

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هي زاوية خاصة تستعرض أجمل مقاطع الفيديو في ملاعب كرة القدم حول العالم، سواءً من المنافسات الحالية أو من كواليس التدريبات، وكذلك الذكريات المميزة المتعلقة بالسحرة المستديرة "نوستالجيا". ويستعد ريال مدريد لمواجهة هامة أمام جاره أتلتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني، كما يستعد برشلونة لمواجهة صعبة أمام أتلتيك بلباو، ضمن منافسات المسابقة ذاتها. يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة، في الديربي الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يحل الفريق الملكي ريال مدريد ضيفا على جاره أتلتيكو على ملعب الميتروبوليتانو، ويدخل ريال مدريد هذه المواجهة المرتقبة بعد فوزه في مباراة الجولة الماضية على فريق ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق بنزيما أولا وفينيسيوس جونيور ثانيا بينما أحرز العائد من الإصابة ماريانو الهدف الثالث، ليحافظ الملكي على المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر فريق برشلونة، وتأتي مباراة الديربي بعد 3 أيام فقط من مواجهة الميرنجي لبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

أما فريق أتلتيكو مدريد فيدخل مواجهة الريال وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث مما يجعل المباراة بينهما في غاية الأهمية، ففوز أتلتيكو مدريد يعني مواصلته مطاردة برشلونة على اللقب بينما الخسارة ستعني فقدان المركز الثاني للفريق الملكي، يُذكر أن فريق أتلتيكو مدريد قد تلقى الخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام فريق ريال بيتيس بهدف نظيف وتسعى كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني في تحقيق الانتصار وتفادي الهزيمة الثانية على التوالي.

توقيت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

سوف يقام اللقاء بين الفريقين في التوقيتات التالية: 6:15 مساءً بتوقيت السعودية، 5:15 مساءً بتوقيت مصر، 5:15 مساءً بتوقيت فلسطين، 5:15 مساءً بتوقيت الأردن، 5:15 مساءً بتوقيت سوريا، 5:15 مساءً بتوقيت لبنان، 5:15 مساءً بتوقيت العراق، 5:15 مساءً بتوقيت السودان، 5:15 مساءً بتوقيت اليمن، 5:15 مساءً بتوقيت ليبيا، 4:15 مساءً بتوقيت تونس، 4:15 مساءً بتوقيت الجزائر، 4:15 مساءً بتوقيت المغرب 7:15 مساءً بتوقيت الإمارات، 6:15 مساءً بتوقيت البحرين، 7:15 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 6:15 مساءً بتوقيت الكويت، 6:15 مساءً بتوقيت قطر، 3:15 مساءً بتوقيت موريتانيا، 6:15 مساءً بتوقيت جزر القمر، 3:15 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.