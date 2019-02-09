اونلاين | Youtube اون لاين .. مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون يوتيوب اليوم

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تأمل إدارة نادي الاتحاد في مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق مع بداية الدور الثاني بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عند مواجهة التعاون غداَ السبت في مباراة قوية، ونستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام هذه المواجهة

التقى الاتحاد والتعاون 17 مرة في دوري المحترفين السعودي – فاز الاتحاد 9 مرات مقابل 6 مرات للتعاون وهناك حالتا تعادل بينهما.

سجل كل من الاتحاد والتعاون في آخر 15 لقاء بينهما في دوري المحترفين السعودي (الاتحاد 38، التعاون 34)، بمعدل 4.8 هدفاً في كل لقاء.

سجل الاتحاد هدفين على الأقل في 12 من آخر 15 مباراة لعبها أمام التعاون في دوري المحترفين السعودي، متضمنة كل من آخر 5 لقاءات.

أهداف في كل من آخر مباراتين لعبهما أمام الاتحاد في دوري المحترفين السعودي، أمر لم يفعله أمام أي فريق آخر في المنافسة أو حتى في مباراتين متتاليتين أمام فريقين مختلفين.

الاتحاد هو الفريق الوحيد بلا فوز كصاحب الأرض هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي، حاصداً 4 نقاط فقط من أصل 27 متاحة له على أرضه هذا الموسم (ف 0 ت 4 خ 5).

فاز التعاون في آخر مباراتين لعبهما أمام الاتحاد في دوري المحترفين السعودي ويطمح إلى الفوز عليه ذهاباً وإياباً لأول مرة.

فاز التعاون في الجولة الماضية (3-1 على النصر)، بعد فشله في الفوز في 5 مباريات سابقة في دوري المحترفين السعودي (ت 2 خ 3).

تجنب التعاون الخسارة في 5 من آخر 7 مباريات لعبها أمام الفرق "الأربعة الكبرى" في دوري المحترفين السعودي، مسجلاً هدفين على الأقل في كل من آخر 3 لقاءات من هذا النوع.

ساهم جهاد الحسين في إحراز 3 من أهداف التعاون الخمسة في لقاء الذهاب أمام الاتحاد هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (سجل 2 صنع 1).

سجل التعاون وتلقى الأهداف في كل من آخر 6 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي، أطول سلسلة حالية بين الفرق.

يواجه فريق الاتحاد ضيفه فريق التعاون في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على الأراضي السعودية، وذلك في إطار الجولة التاسعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق الاتحاد طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها العميد، وفي مقابل ذلك نجح فريق الاتحاد في أربع مباريات، كما سقط فريق الاتحاد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

وينتظر فريق الاتحاد أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق التعاون، حيث يواجه فريق الاتحاد في المباراة الأولى مضيفه فريق الرائد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الاتحاد ضيفه فريق الهلال في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الاتحاد مضيفه فريق الأهلي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين أيضاً، أما المباراة الرابعة سوف يخوض فيها فريق الاتحاد أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق التعاون طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك نجح فريق التعاون في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، كما سقط فريق التعاون في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ويحتل فريق الاتحاد في الوقت الحالي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 13 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق التعاون في الوقت الحالي المركز الخامس في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 29 نقطة.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الاتحاد مع ضيفه فريق التعاون عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك تحديداً في تمام الساعة 19:15 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 20:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.