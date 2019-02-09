رياضة | بعد الفوز على بورنموث.. موعد مباراة ليفربول المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على بورنموث.. موعد مباراة ليفربول المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز على الفريق البافاري، من اجل تحقيق حلمه والعبور نحو الدور القادم من التشامبيونزليج، بعد أن وصل الريدز خلال النسخة الماضية للنهائي، وتلقى الخسارة بثلاثة أمام ريال مدريد.
واستعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، بعد فوزه العريض على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.
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