رياضة | جماهير الزمالك تهتف ضد عصام الحضري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك تهتف ضد عصام الحضري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت جماهير نادي الزمالك المتواجدة بملعب بتروسبورت بالهتاف ضد عصام الحضري حارس مرمي فريق النجوم، وذلك اثناء سير اللقاء المقام بينهم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 21 لبطولة الدورى الممتاز.

وسخرت جماهير الزمالك من الحضري قائلا " العب ياجدو".. لترد جماهير النجوم غاضبا بهتافات مسئية لجنش حارس الزمالك.

ويتصدر الأبيض ترتيب الجدول العام بالدوري المصري برصيد 45 من أصل 18 لقاء، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز وصيف الجدول الذي لعب 21 لقاء، بينما يحتل النجوم المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.