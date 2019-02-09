كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العبور يحصد المركز الثالث في مهرجان "كلنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شارك نادي العبور في مهرجان "كلنا واحد"، بدعوة من نادي 6 أكتوبر والذي شارك فيه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأسوياء بهدف الدمج بين الطرفين .
ونجح العبور في الحصول على المركز الثالث من بين 7 اندية شاركوا في بالمهرجان .
وشمل المهرجان عدة فقرات وأنشطة منها ، كرة القدم ليجمع بين ثلاثة من ذوي الاحتياجات مع ثلاثة آخرين من الأسوياء في فريق واحد ، ورياضة ألعاب القوي ، و ألعاب ترفيهية ، وسباق وتتابع .
وتحظي قضية الدمج بين الاطفال خلال السنوات الأخيرة بأهتمام كبير علي الصعيد العالمي ، بينما علي الصعيد المحلي في مصر ، بدأت بعض الأندية ومنها نادى العبور .
ويهدف المهرجان ايضا، الي تعامل ذوي القدرات الخاصة مع المجتمع بشكل مستمر ، مما يساعدهمم بتنمي شخصياتهم وقدراتهم ويزيد من تقبل القدرات الخاصة مع المجتمع بشكل عام .
وقام بالحضور والإشراف علي المهرجان للمشتركين من نادي العبور، ملكة سيف الدين عضو مجلس الادارة ، ياسر جبريل مدير النشاط الرياضي و داليا عوض اداري النشاط الرياضى .
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | العبور يحصد المركز الثالث في مهرجان "كلنا واحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.