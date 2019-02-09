رياضة | العبور يحصد المركز الثالث في مهرجان "كلنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العبور يحصد المركز الثالث في مهرجان "كلنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك نادي العبور في مهرجان "كلنا واحد"، بدعوة من نادي 6 أكتوبر والذي شارك فيه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأسوياء بهدف الدمج بين الطرفين .

ونجح العبور في الحصول على المركز الثالث من بين 7 اندية شاركوا في بالمهرجان .

وشمل المهرجان عدة فقرات وأنشطة منها ، كرة القدم ليجمع بين ثلاثة من ذوي الاحتياجات مع ثلاثة آخرين من الأسوياء في فريق واحد ، ورياضة ألعاب القوي ، و ألعاب ترفيهية ، وسباق وتتابع .

وتحظي قضية الدمج بين الاطفال خلال السنوات الأخيرة بأهتمام كبير علي الصعيد العالمي ، بينما علي الصعيد المحلي في مصر ، بدأت بعض الأندية ومنها نادى العبور .

ويهدف المهرجان ايضا، الي تعامل ذوي القدرات الخاصة مع المجتمع بشكل مستمر ، مما يساعدهمم بتنمي شخصياتهم وقدراتهم ويزيد من تقبل القدرات الخاصة مع المجتمع بشكل عام .

وقام بالحضور والإشراف علي المهرجان للمشتركين من نادي العبور، ملكة سيف الدين عضو مجلس الادارة ، ياسر جبريل مدير النشاط الرياضي و داليا عوض اداري النشاط الرياضى .