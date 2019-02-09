رياضة | محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل فريق ليفربول الهدف الثالث في شباك منافسه بورنموث في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة رقم 26 ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وجاء هدف ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 55. وكتب نادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" أصبح صلاح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع الريدز منذ لويس سواريز..انه الملك المصري مُحمد صلاح!".

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