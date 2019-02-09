رياضة | راموس يحرز الهدف الثاني لريال مدريد في شباك الأتلتيكو (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يحرز الهدف الثاني لريال مدريد في شباك الأتلتيكو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، الهدف الثاني لفريقه في شباك أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-1.