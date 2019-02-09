رياضة | عاجل.. محمد صلاح يضرب شباك بورنموث بالهدف الثالث (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يضرب شباك بورنموث بالهدف الثالث (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول ، الهدف الثالث لفريقه أمام بورنموث، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي ويعد هذا الهدف هو السابع عشر لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليواصل تصدره لجدول ترتيب هدافي البريميرليج.

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