رياضة | "رشاد" يقود بنها لفوز غالي علي عثماسون طنطا في عقر داره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رشاد" يقود بنها لفوز غالي علي عثماسون طنطا في عقر داره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق بنها بقيادة باسم عبدالستار المدير الفني فوزا ثمينا من عثماسون طنطا في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة 24 بالمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث من دوري القسم الثالث والتي أقيمت علي استاد طنطا.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفشلا الفريقان في إحراز أهداف، واضاع محمد سليمان لاعب عثماسون انفراد في الدقيقة 40 مع نهاية الشوط الثاني كاد أن يقلب بها موازين المباراة، وشهد الشوط الثاني توتر الأجواء بين الفريقين، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني، توقف المباراة لاعتراض الجهاز الفني لبنها علي عدم احتساب ضربة جزاء، وشهد الشوط طرد بنوا لاعب عثماسون بسبب حصوله علي الانذار الثاني في الدقيقة 30، ليستكمل صاحب الارض ب 10 لاعبين، ونجح أيمن رشاد لاعب بنها في إحراز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من وقت 10 دقائق. المحتسبة بدل الضائع من قبل الحكم، لينتهي اللقاء بفوز بنها بهدف نظيف.

يرتفع رصيد بنها للنقطة 44 في المركز الرابع بفارق نقطة عن عرب الرمل المتصدر، والذي سيتقابل الفريقين في الجولة المقبلة علي ملعب الباجور، ويتجمد رصيد عثماسون عند النقطة 26 في المركز التاسع.

خاض عثماسون طنطا الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد رمضان، واسلام طارق، ونصر عبدالرازق، ومحمد عطالله، وأحمد ابو المعاطي، وعبدالفتاح عاطف، واحمد حسن، ومحمد محمود، ومصطفي ابراهيم، وابراهيم رمضان، وأحمد سعد.

دكة البدلاء:- عبوده السيد، وعلي محمد، وأحمد سمير، وكريم موسي، وهيثم ابراهيم، وأحمد بسيوني، وحازم احمد.

بينما مثل بنها بيدو، وحلمي احمد، ومحمد ربيعة، وأحمد عيد، وعماد صابر، ورامي نصحي، وفادي محسن، وسعد ببسه، وأحمد كاعبورة، وعبدالله عراقي، وايمن رشاد.

دكة البدلاء:- فيونكة، والسيد منير، ومحمد صبحي، ومحمد خالد، ومحمد رضا، ومحمود عرفة، وسعد عبدالله

أدار المباراة سيد عبدالله حكما، وعاونه محمد محيي الدين، ومصطفي حسن، وجاء مجدي ناشد مراقبا عن لجنة المسابقات، ومصطفي الكومي مراقبا عن الحكام.

ترتيب المجموعة

1- عرب الرمل 45 نقطة

2- طوخ قليوبية 44 نقطة

3- المالية 44 نقطة

4- بنها 44 نقطة.

5- صيد المحلة 37 نقطة

6- سرس الليان 35 نقطة

7- ميت خاقان 35 نقطة

8- سمنود 34 نقطة.

9- عثماسون 26 نقطة

10- شباب بطا 27 نقطة

11- سبورتنج كاسل 24 نقطة

12- غزل شبين 20 نقطة

12- نجوم السادات 17 نقطة

14- شباب زفتى 17 نقطة