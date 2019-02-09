رياضة | ريال مدريد يسجل الهدف الأول في شباك الأتلتيكو (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسجل الهدف الأول في شباك الأتلتيكو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحرز البرازيلي كاسميرو الهدف الأول لريال مدريد، في شباك أتلتيكو مدريد في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الدوري الاسباني.
وسجل كاسميرو الهدف الأول في الدقيقة 16 من عمر المباراة.
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