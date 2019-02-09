رياضة | بقيادة ميدو.. الوحدة يكتسح الرائد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقيادة ميدو.. الوحدة يكتسح الرائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق الوحدة السعودي، الذي يتولى قيادته المدير الفني المصري أحمد حسان ميدو، من تحقيق فوز كبير على الرائد بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات كأس دوري الامير محمد بن سلمان جائت أهداف الوحدة عن طريق ريناتو شافيز د29 وفواز السجورق د52 وماركوس جييرمي د97، بينما جاء هدف الرائد عن طريق إيلومبو مبويو د71. بهذا الفوز يرتفع رصيد الوحدة إلى 31 نقطة في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد الرائد عند 23 نقطة في المركز العاشر.

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