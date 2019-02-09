رياضة | هازارد يشيد بـ هيجواين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يشيد بـ هيجواين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي عن سعادته باللعب مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي انتقل إلى تشيلسي في الميركاتو الشتوي الماضي وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي في الجولة ال26 من الدور غداً على ملعب الاتحاد.
وقال هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية : "لعبت مبارتين فقط بجانب هيجواين ولكن استطيع القول بأنه مهاجم رائع ونستطيع تحقيق أشياء جيدة معا، ً ليس هيجواين وحده ولكنني أستطيع اللعب مع أي مهاجم أخر".
واختتم هازارد تصريحاته قائلاً : "تشيلسي ليس هيجواين وهازارد فقط فنحن 25 لاعباً ولكن هيجواين مهاجم رائع وإذا تمت الرقابة عليه فعلى جورجينهو إيجاد الحلول الأخرى فهو لاعب رائع ويتمتع بنظرة رائعة في الملعب".
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