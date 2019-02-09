ديفيد بيكهام ينتظر تكريما هو الأول من نوعه في أمريكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يتلقى النجم الإنجليزي الشهير، ديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا المعتزل، تكريما خاصا، حيث سيصبح أول لاعب من دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، يتم تكريمه بإقامة تمثال له.

التمثال سيتم الكشف عنه خارج استاد لوس أنجلوس جالاكسي، قبل المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري، الثاني من مارس.

ديفيد بيكهام لاعب فريق ريال مدريد السابق، أصبح في 2007 أول لاعب أوروبي كبير ينتقل إلى الدوري الأمريكي، حيث أحرز اللقب في 2011 و2012، خلال 6 سنوات خاض فيها 98 مباراة مع جالاكسي.

نجم وسط مانشستر يونايتد السابق، البالغ من العمر 43 عاما، ساعد على زيادة شعبية الدوري الأمريكي، ومهد الطريق أمام انتقال عدد كبير من اللاعبين الأوروبيين البارزين في السنوات التالية.. ويمتلك حاليا فريق إنتر ميامي الجديد، الذي من المقرر أن يلتحق بالدوري الأمريكي في 2020.

وكالة “برس أسوسييشن” الإنجليزية، ذكرت أن نادي لوس أنجلوس كشف عن الخطوة “في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلت لحاملي التذاكر الموسمية، أكد خلالها أنه سيكشف عن التمثال خارج ملعب “ديغنيتي هيلث سبورتس بارك” قبل المباراة الأولى في الموسم الجديد للدوري المحلي للفريق ضد شيكاغو فاير، في الثاني من مارس المقبل.