شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يتعادل مع هوفنهايم بثلاثية في البوندزليجا والان مع التفاصيل
سجل ثلاثية دورتموند سانشو وجوتزه وجوريرو في الدقائق 32 و43 و66 بينما ثلاثية هوفنهايم أحرزها بلفوضيل "هدفين" و كاديرابيك في الدقائق 75 و83 و87.
ارتفع رصيد دورتموند للنقطة 50 في المركز الأول بينما وصل هوفنهايم للنقطة 30 في المركز 90.
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