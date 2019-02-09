شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في شباك أتلتيكو (فيديو) والان مع التفاصيل

وجاء هدف راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-1. السعزدية نيوز 365- سجل سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد ، الهدف الثاني لفريقه في شباك أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الدوري الإسباني

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