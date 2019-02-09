شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتقدم بالهدف الأول في شباك الأتلتيكو (فيديو) والان مع التفاصيل

أحرز البرازيلي كاسميرو الهدف الأول لريال مدريد، في شباك أتلتيكو مدريد في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الدوري الاسباني.

الخليج 365-

وسجل كاسميرو الهدف الأول في الدقيقة 16 من عمر المباراة.