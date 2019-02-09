فاينالدوم يحرز الهدف الثاني لليفربول أمام بورنموث (فيديو)

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الخليج 365- سجل جيورجينهو فاينالدوم، لاعب وسط ليفربول ، الهدف الثاني لفريقه أمام بورنموث، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي

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