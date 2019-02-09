انت الان تتابع رسميًا.. اتحاد الكرة يؤجل مواجهة الأهلي ضد بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز، بالجولة الخامسة والعشرين للدوري المصري، المقررة يوم 28 فبراير الجاري، وقال "الجبلاية" في بيان رسمي، اليوم السبت: «بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الفرق الثلاث (الزمالك وبيراميدز والأهلي) وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة».

كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن رفضه القاطع لتغيير مباراة الدوري لتصبح مواجهة بين الفريقين في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، وهو القرار الذي كان سيصدره المجلس خلال الساعات المقبلة، بعدما رفض بيراميدز مواجهة الأهلي في الدوري قبل أن يتواجه الأهلي والزمالك في الدوري معا، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. بداية