رياضة | استبعاد "حمودي وعاشور" و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد "حمودي وعاشور" و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ٧ لاعبين من السفر إلى تنزانيا مساء اليوم لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد نجيب ووليد أزارو وأحمد فتحي ومروان محسن للإصابة، وأحمد حمودي لوجهة نظر فنية.

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تغادر إلى تنزانيا مساء اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد 21 لاعبا وهم: "

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمود وحيد – أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – حمدي فتحي – إسلام محارب – ناصر ماهر – حسين الشحات – محمد شريف – رمضان صبحي – هشام محمد

خط الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن

تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لما بعد القمة لإنهاء الأزمة

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد له 28 فبراير بالدوري المصري إلى ما بعد مباراة القمة بين الأحمر والزمالك يوم 30 مارس المقبل لإنهاء أزمة مؤجلات المسابقة المحلية.؟

وقال اتحاد الكرة في بيان مقتضب له: "بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز ، قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة الزمالك وبيراميدز والأهلي وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة".

عاجل.. تعليق ساخن من أبوتريكة على قرارات مجلس الأهلي (صورة)

علق محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي الأسبق على قرارات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في اجتماع الطاريء اليوم والتي تمسك فيها باستمرار جدول الدوري المصري كما هو معلن من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

وكتب محمد أبوتريكة عبر حسابه على تويتر: "دائما الأهلي كبير برجاله وقرارته..الأهلي فوق الجميع".

وأصبحت مسابقة الدوري المصري مهددة بالإلغاء بسبب قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع الطاريء اليوم والتي أعلن فيها تمسكه باستمرار الجدول كما وعدم استبدال مباراته أمام بيراميدز يوم 28 فبراير.

وجاء بيان الأهلي ليعقد أزمة مؤجلات الدوري المصري لأن بيراميدز يرفض اللعب مع القلعة الحمراء قبل إقامة مباراة القمة بين القطبين يوم 30 مارس المقبل.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلن أنه من المستحيل تأجيل أي مباراة مقبلة للأهلي في الدوري وهو ما اقترحه مجلس محمود الخطيب للخروج من الأزمة.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد اجتماع طاريء غدًا للرد بشكل رسمي على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي والتي رفض فيها استبدال مباراته أمام بيراميدز يوم 28 فبراير في الدوري المصري واعتبارها مباراة في كأس مصر بين الفريقين.

بيان وقرارات مجلس الأهلي في اجتماع اليوم

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ اليوم السبت ما شهده اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية ظهر الأربعاء الماضي من انتهاك للوائح وعصف للأخلاقيات والمبادئ الأولمبية بعد السماح لرئيس الزمالك "الموقوف" بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمدة عام عن ممارسة أي نشاط إداري أو رياضي يخص لعبة كرة القدم و"الموقوف" أيضًا من قبل اللجنة الأولمبية المصرية السماح له بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي من قبل الاتحاد وتمثيل ناديه وسط ترحيب من القائمين على منظومة كرة القدم.

وتطرق المجلس إلى مغادرة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي عند بداية الاجتماع المشار إليه بناءًا على تنسيق سابق مع مجلس إدارة النادي احتجاجًا على حضور رئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" ورفضًا لانتهاك اللوائح والمطالبة باحترام قرارت اللجنة الأولمبية المصرية و"كاف" وكذلك رد الفعل السلبي من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة تجاه ما فعله رئيس الزمالك بحق ممثل النادي عند مغادرته قاعة الاجتماع بألفاظ خارجة اعتاد عليها ويعاقب عليها القانون ولم يكن هناك قدسية للمكان ولا تقدير للحضور من ممثلي الأندية الذين لهم كل التقدير والاحترام.

وجاء قرارات مجلس الأهلي كالتالي:

1- عدم المشاركة في أية اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة خاصة أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم و"فيفا" والميثاق الأوليمبي هى الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفه بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعدم إتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الأتحاد مع رؤساء الأندية.

2- التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونًا حيال الاختراق الصارخ للوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وعدم الالتزام بقرار "كاف" الذي صدر بحق رئيس الزمالك يوم 29-9-2018 بإيقافه عن ممارسة أية نشاط رياضي أو اداري يخص لعبة كرة القدم.

3- التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم التزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في أجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.

4- عدم الاعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي والذي أصبح باطلًا بحضوره.

5- التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

6- الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف أخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس المقبل فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه، ويقصد مجلس محمود الخطيب مباراة الأحمر أمام بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري.

7- لن يخوض النادي الأهلي أية مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الأن وحال قيام اتحاد الكرة باختيار ملاعب بديلة غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية يكون الاتحاد هو المسئول عن الحصول على الموافقات المطلوبة ومن بينها الموافقة الأمنية وأن يتم إخطارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

8- مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضائه وجماهيره الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل.

صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.