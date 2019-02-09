رياضة | ملف السعودية نيوز 365 - تابع كل ماتريد معرفته عن ديربي مدريد لحظة بلحظة

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يستضيف اتلتيكو مدريد اليوم السبت ضيفه فريق نادي ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم في الوقت الذي يحتل فيه الروخيبلانكوس المركز الثاني برصيد 44 بفارق بنقطتين على الريال الثالث.

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