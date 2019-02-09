رياضة | ملف السعودية نيوز 365 - تابع كل ماتريد معرفته عن ديربي مدريد لحظة بلحظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملف السعودية نيوز 365 - تابع كل ماتريد معرفته عن ديربي مدريد لحظة بلحظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف اتلتيكو مدريد اليوم السبت ضيفه فريق نادي ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم في الوقت الذي يحتل فيه الروخيبلانكوس المركز الثاني برصيد 44 بفارق بنقطتين على الريال الثالث.
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