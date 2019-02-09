اونلاين | بث مباشر - مباراة فولهام ومان يونايتد - كورة لايف - بي ان سبورت - LiveHD7

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بث مباشر - مباراة فولهام ومان يونايتد - كورة لايف - بي ان سبورت - LiveHD7

يلتقي فريق فولهام نظيره مانشستر يونايتد، اليوم السبت، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك في مباراة يمني فيها الشياطين الحمر النفس للفوز مستمرا في الصعود والتقدم في البريمير ليج، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر.

بث مباشر - مباراة فولهام ومان يونايتد - كورة لايف - بي ان سبورت - LiveHD7

ويتواجد مانشستر يونايتد بالمركز الخامس برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، فيما يتواجد فريق فولهام صاحب الأرض والجمهور بالمركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر.

بث مباشر - مباراة فولهام ومان يونايتد - كورة لايف - بي ان سبورت - LiveHD7

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD 2، وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت الثنائي على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر بفوز الأخير برباعية مقابل هدف وحيد، كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر.

بث مباشر - مباراة فولهام ومان يونايتد - كورة لايف - بي ان سبورت - LiveHD7

وسبق والتقى الفريقين من قبل في 36 مباراة ، فاز فيها اليونايتد في 27 مباراة، وفاز فولهام في 4 لقاءات وتعادلا في 5 مناسبات، سجل مانشستر يونايتد 85 هدفا بينما تلقت شباكه 36 هدف، ويعد واين روني هداف المواجهات برصيد 12 هدف، مباشر الآن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.