كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد مباراة الوحدة والرائد| بث مباشر| بدون تقطيع| يلا شوت | كورة ستار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يدخل فريق الوحدة بقيادة المدرب المصري أحمد حسام ميدو اختبار صعب ضد الرائد في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري السعودي وذلك مساء اليوم السبت والموافق 9 فبراير 2019.
ويلتقي فريق الوحدة مع الرائد في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 2:50 بتوقيت القاهرة و3:50 بتوقيت مكة المكرمة.
ويحتل حالياً نادي الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة بينما الرائد يتواجد بالمركز العاشر برصيد 23 نقطة.
ويريد نادي الوحدة الذي يحرس مرماه المصري محمد عواد لتعويض التعثر في الجولة الماضية أمام الاتحاد والخسارة بهدفين نظيفين في مباراة لم يكن الفريق حاضرا فيها بتركيز.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الوحدة والرائد في الدوري بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اونلاين | شاهد مباراة الوحدة والرائد| بث مباشر| بدون تقطيع| يلا شوت | كورة ستار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.