اونلاين | لايف بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام يوتيوب بث سريع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام يوتيوب بث سريع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة قوية منتظرة يدخل كل فريق ساعيًا إلى الفوز من أجل النقاط الثلاثة، ويسعى فريق مانشستر يونايتد إلى الاستمرار في تقديم النتائج الإيجابية من أجل الاقتراب من المراكز الأولى.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مصر والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب كرافين كوتاج وتنقل قناة بي ان سبورت 2 اللقاء بتعليق حفيظ دراجي.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

3:30 مساءاً بتوقيت السعودية .2:30 مساءاً بتوقيت مصر .2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .2:30 مساءاً بتوقيت لبنان .3:30 مساءاً بتوقيت العراق .2:30 مساءاً بتوقيت السودان .3:30 مساءاً بتوقيت اليمن .2:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .1:30 مساءاً بتوقيت تونس .1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .1:30 مساءاً بتوقيت المغرب .4:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.3:30 مساءاً بتوقيت البحرين.4:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.3:30 مساءاً بتوقيت الكويت .3:30 مساءاً بتوقيت قطر.0:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .0:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .