اونلاين | tab3live ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف | مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم | Mo Salah

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tab3live ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف | مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم | Mo Salah

يواجه نادي ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فريق بورنموث، يوم السبت 9-2-2019 على ملعب "الانفيلد" في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

tab3live ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف | مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم | Mo Salah

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم 9-2-2019 في بطولة الدورى الانجليزى، مشاهدة مباريات اليوم اون لاين حيث تنقل مباراة ليفربول مع بورنموث بدون تقطيع، على موقع كورة اون و موقع صباح مصر فى بث مباشر لايف في اطار منافسات الدورى الانجليزى.

tab3live ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف | مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم | Mo Salah

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم الدورى الانجليزى, حيث تقام مباراة ليفربول مع بورنموث ضمن مباريات الدور الثانى من البطولة لايف، ويمكن مشاهده مباراة ليفربول وبورنموث على موقع كورة اون و موقع الخليج 365 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه السادسة بتوقيت مكه مباشر.

tab3live ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف | مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم | Mo Salah

موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

بطولة الدورى الانجليزى

توقيت الساعة 17:00 بالتوقيت المصرى

توقيت الساعة 18:00 بالتوقيت السعودى

tab3live ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف | مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم | Mo Salah

ويرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خاصة بعد غيابه لسنوات عن خزائن النادي.

ويسعى نادي بورنموث أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

tab3live ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف | مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم | Mo Salah

وجاء التشكيل المتوقع لنادي ليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : كيتا - فابينهو - شاكيري.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة ليفربول ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.