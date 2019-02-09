اونلاين | بث مباشر | مانشستر يونايتد وفولهام | يلا شوت | كورة لايف | الاسطورة

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يلتقي فريق فولهام نظيره مانشستر يونايتد، اليوم السبت، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك في مباراة يمني فيها الشياطين الحمر النفس للفوز مستمرا في الصعود والتقدم في البريمير ليج، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر

ويتواجد مانشستر يونايتد بالمركز الخامس برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، فيما يتواجد فريق فولهام صاحب الأرض والجمهور بالمركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD 2، وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت الثنائي على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر بفوز الأخير برباعية مقابل هدف وحيد، كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر.

وسبق والتقى الفريقين من قبل في 36 مباراة ، فاز فيها اليونايتد في 27 مباراة، وفاز فولهام في 4 لقاءات وتعادلا في 5 مناسبات، سجل مانشستر يونايتد 85 هدفا بينما تلقت شباكه 36 هدف، ويعد واين روني هداف المواجهات برصيد 12 هدف، مباشر الآن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.