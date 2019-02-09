اونلاين | رابط سريع مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر الان يلا شوت

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يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق بورنموث في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

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ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبورنموث، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث.

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موعد مباراة ليفربول وبورنموث

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق بورنموث في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

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وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، سوف تكون مباراة ليفربول وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وبورنموث منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

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آخر تحضيرات ليفربول وبورنموث والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق بورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد تعثره في الآونة الأخيرة، مما أشعل الصراع بشكل ملتهب للغاية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بينه وبين فريق مانشستر سيتي حامل اللقب.

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ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن أي تعثر جديد له في قادم المباريات، سوف يؤثر مباشرة على حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة وأن الفارق بين فريق ليفربول وبين فريق مانشستر سيتي حامل اللقب لم يعد متعلقاً بالنقاط في الوقت الحالي بعدما فاز فريق مانشستر سيتي بمُباراة مقدمة عن الأسبوع السابع والعشرين.