اونلاين | كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في البرميرليج "يلا شوت أون لاين"

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كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في البرميرليج "يلا شوت أون لاين"

يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق بورنموث في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في البرميرليج "يلا شوت أون لاين"

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبورنموث، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث.

كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في البرميرليج "يلا شوت أون لاين"

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق بورنموث في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في البرميرليج "يلا شوت أون لاين"

وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، سوف تكون مباراة ليفربول وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وبورنموث منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في البرميرليج "يلا شوت أون لاين"

آخر تحضيرات ليفربول وبورنموث والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق بورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد تعثره في الآونة الأخيرة، مما أشعل الصراع بشكل ملتهب للغاية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بينه وبين فريق مانشستر سيتي حامل اللقب.

كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في البرميرليج "يلا شوت أون لاين"

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن أي تعثر جديد له في قادم المباريات، سوف يؤثر مباشرة على حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة وأن الفارق بين فريق ليفربول وبين فريق مانشستر سيتي حامل اللقب لم يعد متعلقاً بالنقاط في الوقت الحالي بعدما فاز فريق مانشستر سيتي بمُباراة مقدمة عن الأسبوع السابع والعشرين.

كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في البرميرليج "يلا شوت أون لاين"

تقدم "الخليج 365" بثا مباشرا لمباراة ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، وضيفه بورنموث، التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت بالجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم على ملعب "آنفيلد" ويديرها الحكم الدولي انتوني تايلور.

ويتقاسم ليفربول قمة جدول الدوري الإنجليزي، مع مانسشتر سيتي برصيد 62 نقطة ولكن الأخير يتفوق في فارق الأهداف.

ويتطلع "الريدز" بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح للعودة للانتصارات بعد التعادل في الجولتين الماضيتين أمام ليستر سيتي ووست هام وفقدان 4 نقاط في صراع البحث عن اللقب في ظل المطاردة المستمرة من مانشستر سيتي وتوتنهام.

كما يسعى محمد صلاح لهز الشباك والحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا في ظل المطاردة القوية من أوباميانج مهاجم أرسنال صاحب الـ15 هدفا.

ومن المنتظر أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ميلنر، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينهو، جيجي فاينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني