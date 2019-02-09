اونلاين | Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

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يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره بورنموث في الخامسة مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة من 25 مباراة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق الأهداف من 26 مباراة، بينما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

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ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم، ديان لوفرين وجو جوميز بسبب الاصابة، في سيأتي بورنموث إلى ملعب "أنفيلد"، محرومًا من خدمات مهاجمه كالوم ويلسون المصاب في ركبته وديفيد بروكس المصاب في كاحل القدم، وتحوم الشكوك حول مشاركة جيفيرسون ليرما في المباراة لعدم تعافيه الكامل من إصابته في كاحل القدم أيضًا، فيما لن يكون بإمكان كلاين لعب المباراة طبقًا لشروط إعارته من ليفربول.

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وفيما يلي التشكيلة الاساسية المتوقعة لناديا ليفربول وبورنموث وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

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بث حى مباشر مجاني مباراة ليفربول وبورنموث كورة أون لاين فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية كورة ستار korastar

كورة ستار بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث (محمد صلاح)

موعد مباراة ليفربول وبرونموث بث مباشر

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .

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