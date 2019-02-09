شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي مدريد.. سولاري يقود قائمة العملاء المزدوجين والان مع التفاصيل

الخليج 365- ساعات قليلة تفصل عشاق الساحرة المستديرة حول العالم عن ديربي مدريد الذي يجمع الريال بضيفه فريق نادي ريال مدريد في المباراة التي يحتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

ويحمل ديربي مدريد طابع خاص لدى الكثير من اللاعبين الذين مثلوا وحملوا الوان الفريقين من قبل مثل الفارو موراتا مهاجم الروخيبلانكوس وتيبوا كورتوا حارس مرمى الملكي وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على أبرز اللاعبين والأسماء البارزة التي حملت شعار الناديين من قبل.

هوجو سانشيز

المهاجم المكسيكي هوجو سانشيز واحد من أهم اللاعبين الذين لعبوا من قبل لقطبي مدريد حيث شارك هوجو مع اتلتيكو مدريد بين عامي 1981 و 1985 ولعب 152 مباراة نجح في تسجيل 82 هدفاً قبل أن يحول وجهته إلى الريال ويلعب 283 مباراة سجل خلالهم 208 هدف في سبعة مواسم منذ 1985 حتى 1992.

وترك سانشيز بصمة كبيرة في قطبي مدريد لكنه صنع الفارق مع الريال بعد أن أحتل المركز السابع في قائمة الهدافيين التاريخين للملكي.

بيرند شوستر

في العام 1990 غادر بيرند شوستر ريال مدريد إلى جاره اللدود اتلتيكو كواحد من القلائل الذين نفذوا هذا القرارحيث لم يقضي شوستر مع الملكي سوى عامين فقط خاض خلالهم 86 مباراة وسجل فيهم 15 هدفاً لكنه حقق ارقام جيدة مع الروخيبلانكوس في ثلاثلاة مواسم حيث شارك في 112 مباراة سجل خلالهم 18 هدفاً.

سانتياجو سولاري

مثل سولاري الريال وأتلتيكو من قبل حيث لعب للوخيبلانكوس عام واحد خاض معهم 61 مباراة في موسم ونصف وتمكن من تسجيل 7 اهداف قبل أن ينتقل إلى الريال عام 2000 ويلعب له لمدة 5 سنوات شارك خلالهم في 204 مباراة وسجل 22 هدفاً.

عملاء آخرين

وتضم القائمة أكثر من لاعب سبق وأن مثلت الفريقين ليس في الفريق الأول بل في الفرق الاقل في الفئات العمرية فلعب راؤول جونزاليس في البداية بأكاديمية اتلتيكو مدريد لينضم بعدها لناشئي الملكي وشارك مع الريال في 741 مباراة سجل خلالهم 323 هدفاً

ومن الأسماء الأخرى التي مثلت الفريقين ساؤول نيجويز الذي بدأ مسيرته قبل ثلاثة عشر عاماً بالتحديد في عام 2006 بأكاديمية ريال مدريد قبل أن يرحل 2008 وإنضم إلى أتلتيكو مدريد ويشارك معه في 232 مباراة حتى الآن وسجل 31 هدفاً

آخر الأسماء التي مثلت الفريقين اللاعب لويس اراجونيس واحد من الرموز التاريخية للروخيبلانكوس والذي مثل الريال في فرق الناشئين لكنه لم يلعب للفريق الاول ولعب مع اتلتيكو منذ عام 1964 حتى عام 1974 في 265 مباراة وسجل 123 هدفاً.