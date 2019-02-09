لوكاكو يقود مانشستر يونايتد أمام فولهام بالبريميرليج

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الخليج 365- أعلن النرويجي أولى جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لواجهة فولهام التي تقام في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة. وجاء تشكيل اليونايتد كالتالي. حراسة المرمى: دي خيا خط الدفاع:دالوت - سمولينج - جونز - شاو خط الوسط: هيريرا - ماتيتش - بوجبا خط الهجوم: ماتا - لوكاكو - مارسيال

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