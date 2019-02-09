شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو نادم على قراره بشأن مدرب منتخب مصر والان مع التفاصيل

الخليج 365- عبر البرازيلي رونالدو لاعب انتر ميلان السابق عن ندمه بعد محاولة إجبار رئيس الانتر ماسيمو موراتي على إقالة الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر والانتر السابق وأوزبكستان الحالي.

ولعب رونالدو 5 سنوات في انتر ميلان تحت قيادة الأرجنتيني هيكتو كوبر، وسجل 59 هدفا في 99 مباراة قبل الرحيل لريال مدريد الأسباني.

وقال رونالدو لسكاي سبورت إيطاليا، "الانتر في قلبي وسيبقون الى الابد، كانت خمس سنوات جميلة من حياتي، في مدينة أحبها ومع أشخاص يحبونني دائما".

وتابع، "لا بد من القول إن ماسيمو موراتي هو مصدر إلهام قوي بالنسبة لي، لأنه علمني الكثير من الأشياء".

وأضاف رونالدو، " إذا عاد الزمان للخلف، سأفعل بعض الأشياء بطريقة مختلفة عن الفترة التي أمضيتها في إنتر، ولن أضع الرئيس موراتي في موقف صعب ليقرر مستقبلي".

وواصل، "تلك اللحظة التي طلبت منه أن يقيل كوبر أو المغادرة، قرر موراتي إبقاء كوبر".

وأتم البرازيلي، "كان من الأفضل محاولة التعبير عن وجهة نظري بطريقة أخرى في هذا الوضع، بدلا من إجباره على أقالة كوبر".