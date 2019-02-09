شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي مدريد.. الديوك الفرنسية الصراع الأبرز في مواجهة الريال واتلتيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم السبت مباراة اتلتيكو مدريد وجاره الريال ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو في الوقت الذي يسبق فيه الروخيبلانكوس جاره الملكي بنقطتين فقط في جدول الترتيب.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على صراع الديوك الفرنسية التي من المنتظر أن يشهدها ديربي مدريد :-

الديوك الفرنسية

ومن المنتظر أن يشهد ديربي مدريد مواجهة ثنائية بين الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الريال ومواطنه انطوان جريزمان هداف الروخيبلانكوس حيث يتساوى اللاعبان في عدد الأهداف بالدوري برصيد 10 أهداف لكلاً منهما ويسعى كل لاعب لأن يكون الديربي فرصة لزيادة الغلة التهديفية.

ويسعى بنزيما أن يساعد فريفه في الفوز بالمباراة وذلك من أجل إيصال رسالة لمدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب مفادها أنه يستحق الانضمام للديوك بعد غيابه في السنوات الأخيرة وهو نفس الشيء الذي يرغب به جريزمان الذي يلعب أساسي في صفوف الديوك للتأكيد على أحقيته بالأنضمام لأبطال العالم 2018.

ويسعى بنزيما في هذه المبارة إلى التأكيد على مرحلة التألق التي يعيشها خلال الفترة القليلة الماضية سواء بالتسجيل في مرمى الخصوم أن بصناعة الأهداف حيث نجح وأن سجل بنزو في المباراتين الآخيرتين بالليغا في تسجيل ثلاثة أهداف كما أنه نجح في صناعة هدف فريقه الوحيد أمام الريال في كلاسيكو الكأس.

وفور رحيل رونالدو وضعت جماهير الريال طموحاتها على عاتق بنزيما الذي نجح بفضل تألقه اللافت والمثير للأنتباه في كسب ثقة جماهير الفريق وأثبت أنه من قادة الملكي ويمكن الأعتماد عليه بعد ستة أشهر من رحيل أسطورة الفريق كريستيانو رونالدو الذي فضل الذهاب صوب يوفنتوس الايطالي.

ويضع الفرنسي الآخر أنطوان جريزمان نصب أعينه الأنجاز الذي حققه فرناندو توريس مهاجم الروخيبلانكوس السابق حيث أصبح جريزمان على بعد هدف واحد فقط من معادلة إنجاز توريس بتسجيل 129 هدف حيث نجح الديك الفرنسي في تسجيل الهدف رقم 128 أمام خيتافي ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الليجا.

ويتصدر قائمة هدافي اتلتيكو مدريد اللاعب لويس اراجونيس برصيد 170 هدفاً ويأتي باكو كامبوس وصيفاً برصيد 169 هدفاً وأدريان إسكوديرو برصيد 146 وخوسيه جاراتي في المركز الرابع برصيد 137 هدفاً ويطمح جريزمان في الوصول إلى هذه القائمة بعد أن نجح في أن يصبح ثاني أكثر فرنسي تسجيل اهداف بالليجا بعد بنزيما.